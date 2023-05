Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de gaze rusesti prin conducte au scazut cu 11,4% in prima jumatate din mai, fata de nivelul mediu din aprilie, conform calculelor Reuters, in contextul pretului scazut pe piata spot.

- Exporturile rusești de petrol au atins in luna martie recordul ultimilor trei ani, in ciuda sancțiunilor occidentale, a anunțat Agenția Internaționala pentru Energie, insa, in ciuda volumului mare vandut, veniturile incasate s-au situat sub cele de anul trecut.

- Rusia a fost mult timp principalul furnizor de motorina pentru Europa, unde rafinariile nu produc suficient combustibil pentru a satisface cererea interna pentru masinile diesel. Dar un embargo complet al UE asupra produselor petroliere rusesti incepand cu 5 februarie a deturnat exporturile rusesti…

- Ucraina a recunoscut joi ca fortele ruse au inregistrat unele castiguri in interiorul orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul tarii, dar cu pierderi umane majore, ceea ce a slabit ofensiva Moscovei, in timp ce Kievul isi pregateste contraofensiva proprie, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.…

- Exporturile de titei din SUA catre Europa au atins in martie un record de 2,1 milioane de barili pe zi, in medie, stimulate de reduceri mari la nivelul de referinta global si de cererea mai slaba de petrol din partea rafinariilor din SUA, transmite Reuters.Exporturile record catre Europa si China…

- Germania nu ar avea nicio problema cu interzicerea gazelor rusesti la nivel european, dar alte tari ar avea, ceea ce inseamna ca ar fi mai bine ca Europa sa se concentreze pe eliminarea lacunelor din regimul de sanctiuni decat pe extinderea acestora, a declarat ministrul Economiei Robert Habeck,…

- Media zilnica a exporturilor zilnice de gaze prin gazoduct ale gigantului energetic rus Gazprom catre Europa a crescut cu 17% in prima jumatate a lunii februarie fața de ianuarie, datorita livrarilor prin Turcia, potrivit calculelor Reuters bazate pe datele de export, scrie dailysabah.com. Fii…

