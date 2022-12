Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de gaze ale grupului rus Gazprom catre principalele sale piete externe aproape s-au injumatatit in 2022, atingand cel mai scazut nivel de la inceputul secolului, in conditiile in care livrarile in Europa au fost reduse semnificativ dupa invadarea Ucrainei, transmite

- Exporturile de gaze ale grupului rus Gazprom catre principalele sale piete externe aproape s-au injumatatit in 2022, atingand cel mai scazut nivel de la inceputul secolului, in conditiile in care livrarile in Europa au fost reduse semnificativ dupa invadarea Ucrainei, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Rubla a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimele sapte luni fata de dolar si a consemnat cea mai mare scadere intr-o singura zi din iulie, pe fondul temerilor ca sanctiunile asupra petrolului rusesc vor afecta veniturile tarii din exporturi, transmite Reuters. Scaderea de luni a venit in momentul…

- Stocurile de motorina din nord-vestul Europei vor ajunge la cel mai scazut nivel din cel putin 12 ani la inceputul primaverii, anticipeaza compania de consultanta Wood Mackenzie, potrivit Bloomberg.In martie, stocurile sunt asteptate sa inregistreze cel mai scazut nivel pentru orice luna din 2011.Criza…

- O analiza New York Times arata ca, dupa invadarea Ucrainei, importurile din Rusia ale Olandei au crescut cu 74-. Exporturile au scazut cu 52-, dar, in total, comertul bilateral s-a majorat cu 32-. New York Times arata ca este vorba de „volumul mediu lunar de comert post-invazie in comparatie cu media…

- Vești care ne incalzesc: Pretul gazelor naturale in Europa, la cel mai scazut nivel din luna iunie Vești care ne incalzesc: Pretul gazelor naturale in Europa, la cel mai scazut nivel din luna iunie Pretul gazelor naturale in Europa a atins astazi cel mai scazut nivel din luna iunie, in timp ce Uniunea…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adopte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite publicația

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut vineri liderilor europeni, reuniti la un summit la Praga, sa sporeasca livrarile de arme si munitii catre Ucraina si sa creasca in tarile lor investitiile in sectorul apararii, in pofida cresterii costului vietii. ”Cresteti livrarile de arme si munitii…