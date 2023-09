Stiri pe aceeasi tema

- Polonia, Slovacia și Ungaria vor pune in aplicare propriile restrictii asupra importurilor de cereale ucrainene, dupa ce Comisia Europeana a decis sa nu extinda masura care autoriza aceasta interdictie in cazul celor cinci vecini ai Ucrainei din UE, relateaza Reuters.

- Romania așteapta din partea Ucrainei prezentarea unui plan de acțiune cu privire la masuri eficiente de control al exportului de cereale, „pentru prevenirea denaturarii pieței” din țara noastra, masuri pe care s-a angajat ca le va prezenta pana la finalul zilei de luni, 18 septembrie 2023, potrivit…

- „Datorita activitații Platformei de coordonare și a masurilor temporare introduse la 2 mai 2023 au disparut denaturarile pieței in cele 5 state membre care se invecineaza cu Ucraina”, a transmis CE intr-un comunicat, anunța Reuters, citat de Mediafax. Pe de alta parte, Ucraina a fost de acord sa introduca…

- Comisia Europeana a anunțat vineri ca nu va prelungi interdicția privind importurile de cereale ucrainene in cele cinci țari vecine ale Ucrainei din UE, care expira vineri, transmite Reuters.„Datorita activitații Platformei de coordonare și a masurilor temporare introduse la 2 mai 2023 au disparut…

- Romania, alaturi de vecinii sai Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, au facut compromisuri semnificative pentru a face fața “amenințarilor la adresa securitații alimentare globale” și pentru a sprijini fermierii ucraineni care sufera din cauza razboiului. Aceste compromisuri includ facilitarea exporturilor…

- Ucraina amenința statele membre ale UE cu actiuni in justitie la Organizația Mondiala a Comerțului daca UE nu va ridica in aceasta luna restricțiile cu privire la exporturile sale de cereale si produse agricole, relateaza Politico. Exporturile de cereale reprezinta in prezent principala marfa de export…

- Restricțiile care vizeaza importurile de cereale ucrainene, impuse de Polonia, Ungaria, Slovacia, Romania si Bulgaria in luna aprilie ar urma sa fie fie ridicate in septembrie, insa cele cinci țarii solicita prelungirea lor pana la sfarșitul acestui an. Franța și Germania au anunțat marți ca se opun…

- Republica Moldova a fost inclusa in Platforma creata de Comisia Europeana, pentru gestionarea crizei granelor, alaturi de cinci state membre ale Uniunii Europene (Romania, Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia), transmite Moldpres. „R. Moldova a fost invitata sa fie parte a platformei și sa participe…