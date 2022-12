Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de automobile electrice din China s-au dublat in luna noiembrie, atingand o valoare record pentru o singura luna, mai ales ca efect al faptului ca producatorii europeni directioneaza productia spre China.

- Exporturile de ceasuri elvetiene au atins in noiembrie un nivel ridicat record, majorarea cererii in SUA si Qatar compensand declinul din China, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- „Aseara am primit o veste buna din partea Ministerului Dezvoltarii. Ne-au comunicat ca au aprobat cea mai mare finantare europeana din istoria Timisoarei, care va presupune schimbarea flotei de transport in comun. Vom primi 308 milioane de lei prin PNRR. Este peste un sfert din finantarea totala propusa…

- Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 a atins un nou record in China, au anuntat, joi, autoritatile care incearca sa stopeze raspandirea virusului prin masuri de izolare stricte, testari in masa si restrictii de calatorie, transmite AFP. China a inregistrat miercuri 31.444 de noi cazuri locale, dintre…

- Tesla a livrat in septembrie 83.135 de vehicule electrice produse in China, depasind recordul sau lunar, conform unui raport publicat duminica de Asociatia Constructorilor de Automobile din China (CPCA), in urma continuarii investitiilor in statul asiatic, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Supravegherea pe strada si in mediul online a atins un nivel fara precedent in China de la venirea la putere in 2012 a presedintelui Xi Jinping, care a combinat tehnologia, legislatia si ideologia pentru a reprima orice amenintare la adresa ordinii sociale.