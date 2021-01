Premierul britanic, Boris Johnson, i-a exprimat vineri presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, "profunda sa preocupare" in ce priveste restrictiile impuse livrarilor de vaccinuri impotriva coronavirusului, susceptibile sa compromita acordurile incheiate in cadrul Brexitului privind Irlanda de Nord, relateaza AFP. In cursul unei discutii telefonice cu Ursula von der Leyen, Boris Johnson si-a exprimat "profunda ingrijorare legata de repercusiunile pe care le-ar putea avea masurile luate de UE privind exportul de vaccinuri", a indicat purtatorul sau de cuvant. Confruntata cu intarzieri…