- O delegatie militara turca se va deplasa in aceasta saptamana in Rusia pentru a discuta detaliile unui posibil coridor maritim sigur in Marea Neagra pentru exportul de cereale ucrainene, au afirmat surse din cadrul presedintiei turce, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a prezentat miercuri detaliile unui plan ONU de a crea un coridor maritim din Ucraina pentru exportul de cereale, afirmand ca rute sigure pot fi formate fara a demina zonele din jurul porturilor ucrainene, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni. 6 iunie, ca pana in aceasta toamna ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, iar autoritatile de la Kiev vor arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters.In acest moment, Ucraina…

- Turcia negociaza cu Rusia și Ucraina deschiderea unui coridor prin Bosfor pentru exporturile de cereale din Ucraina, informeaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters, amintind ca porturile Ucrainei de la Marea Neagra au fost blocate dupa invazia rusa, iar peste 20 de milioane de tone de cereale au ramas…