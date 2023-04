Exportul de benzină rusească a crescut considerabil: cifre bune pentru Moscova, în ciuda embargoului De la inceputul anului 2023 pana la mijlocul lunii aprilie, exportul de benzina ruseasca a crescut cu 38%, scrie "Kommersant", citand surse la curent cu datele statistice, relateaza Rador. Potrivit sursei publicației, exportul a fost de 1,8 milioane de tone. Producția a crescut la 11,8 milioane de done (cu 5% mai mult decat anul trecut), rezervele de benzina in rafinarii și in bazele petroliere depașesc doua milioane de tone. Totodata, exportul de motorina din Rusia a scazut cu 3% de la inceputul acestui an (9,5 milioane de tone), deși producția a crescut cu 7,5%, pana la 23,8 milioane de tone.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-28.II.2023, au totalizat 5.157.900 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 351.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 3.032.100 tep, in crestere cu 85.300 tep (+2,9%) fata de perioada 1.I-28.II.2022,…

- Ministerul Federal al Justiției din Austria a anunțat ca țara sa, fiind membru al Statutului de la Roma, are obligația de a respecta mandatele de arestare emise de Curtea Penala Internaționala (CPI) și a subliniat ca niciun șef de stat nu poate beneficia de imunitate in fața acestei instanțe. „Austria…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.I.2023, au totalizat 2.700.300 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 123.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.579.200 tep, in crestere cu 21.000 tep (+1,3%) fata de perioada 1.I-31.I.2022,…

- Oamenii de stiinta considera ca au descoperit cele mai vechi insecte acoperite cu polen, datand de aproximativ 280 de milioane de ani, relateaza miercuri dpa. Paleontologi din Rusia au descoperit resturi fosile ale unor insecte asemanatoare urechelnitelor, din familia Tillyardembiidae, intr-o laguna…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia a fortat peste 8 milioane de ucraineni sa-si paraseasca casele si sa caute refugiu in Europa, potrivit raportului publicat de Crucea Rosie cu ocazia primei aniversari a razboiului. Documentul relateaza ca ONG-ul a ingrijit 14,8 milioane de oameni pe parcursul a 12…

- Viceprim-ministrul Alexander Novak a declarat, vineri, ca Rusia va reduce productia de petrol cu 500.000 de barili pe zi. Decizia are legatura cu interdictiile occidentale privind titeiul si produsele petroliere, implementate in ultimele luni. Declaratia a dus la scaderea preturilor pestrolului cu peste…

- Rusia vrea sa isi majoreze exporturile de motorina in februarie, in pofida embargoului impus de UE, a plafonului de pret si a lipsei tancurilor petroliere, arata datele furnizate de traderi si de platforma Refinitiv, transmite Reuters.

- Poliția din Moscova a deschis un dosar administrativ impotriva bloggerilor Dasha Koreika și Hilmi Forks pentru propaganda LGBT, se afirma in raspunsul dat marți de catre primul adjunct al ministrului rus de Interne, Aleksandr Gorovoi, la solicitarea primului vicepreședinte al Comitetului pentru Educație…