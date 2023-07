Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul grec a castigat sambata un vot de incredere in Parlament, incepand astfel al doilea mandat de patru ani, la doua saptamani dupa ce partidul Noua Democratie (ND) al premierului Kyriakos Mitsotakis a castigat alegerile legislative, relateaza AFP.

- Romania participa la a treia editie a campaniei "EUChooseSafeFood", lansata de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, care isi propune sa ajute cetatenii europeni sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la alegerile lor alimentare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- In perioada 19-23 iunie 2023 a avut loc la Firenze, in Italia, cursul de formare ”Small-Scale Partnerships for Inclusion”, eveniment cu participare internaționala, organizat prin implicarea Agențiilor Naționale pentru proiecte Erasmus+ din Italia și Germania, de catre Centrul de Resurse Salto Inclusion&Diversity.…

- Cel putin 59 persoane au murit inecate in naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti, in largul Peninsulei Peloponez, in sud-vestul Greciei, anunta miercuri Paza de Coasta greaca, relateaza AFP. Un bilant anterior anunta cel putin 17 morti. In total 104 persoane au fost salvate, iar patru au fost spitalizate…

- Romania va avea cea mai mare scadere a suprafeței cultivate cu porumb in anul de recolta 2023/24, insa producția ar putea crește cu peste 50% fața de anul anterior, fiind insa cu 7% sub media ultimilor cinci ani, arata ultimele estimari ale Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite (USDA),…

- Romania are cei mai mulți tineri de 18-24 de ani din UE care renunța la școala, cu o rata de 16%, in timp ce rata de parasire timpurie a școlii a scazut in Uniunea Europeana pana la 10% in anul 2022, potrivit datelor publicate, marți, de Eurostat. Ponderea „parasirii timpurii a școlii” (tineri cu varste…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat puternic demografia Europei. Cele mai recente date ale Eurostat arata scaderi in ceea ce privește speranța de viața, rata fertilitații și numarul casatoriilor, potrivit Radio Romania Actualitați. Cea mai mare descreștere s-a inregistrat in Italia - 611.000, urmata de…

- In pofida policrizei – epidemia Covid-19, criza lanturilor de aprovizionare, criza energetica – ocuparea populatiei active (cu varste intre 15 si 64 de ani) a crescut in Romania cu aproape trei puncte procentuale – de la 60,2- in 2019, la 63,1- in 2022. Ritmul a fost mult peste media UE, unde indicatorul…