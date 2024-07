Stiri pe aceeasi tema

In ciuda acestor creșteri, Romania continua sa ofere prețuri relativ accesibile comparativ cu alte țari din Uniunea Europeana.

- Suprafețele cultivate din Romania au fost afectate masiv de seceta, iar culturile distruse se ridica la aproape doua milioane de hectare la porumb si floarea-soarelui si de 100.000 de hectare la grau si rapita. O mica alinare pentru fermieri ar fi ca vor putea primi despagubiri intre 200 si 250 de euro…

- Vel Pitar, lider in panificatie, a bugetat investitii de 20 mil. euro. „Romania poate sa devina un hub pentru produse de panificatie pe termen lung. Suntem aproape de materia prima, stim sa facem paine si tot ce se face din faina“, susține un expert, cita

Situația economica actuala din Romania reflecta dificultațile majore cu care se confrunta mediul de afaceri

- Uleiul de masline, peștele, dulceața, sucul de roșii sau ceapa sunt mai scumpe in Romania decat in Grecia, iar in schimb carnea de vita sau de pui, branza feta sau orazul sunt mai scumpe in supermarketurile grecești decat in cele ale noastre.

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar 163.700 tone de miere naturala, in valoare de 359,3 milioane de euro. In contrast, in 2023, doar 24.900 tone au fost exportate de statele membre UE in afara blocului comunitar. Valoarea acestor…

- Exporturile UE de produse medicale si farmaceutice in tarile din afara blocului comunitar au scazut cu 3,5% in 2023, comparativ cu 2022, in timp ce importurile au crescut cu 6,1%, arata datele publicate vineri de Eurostat.Potrivit acestor date, anul trecut, blocul comunitar a exportat medicamente si…