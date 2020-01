Stiri pe aceeasi tema

- O marca postala din emisiunea "Principatele Unite", cu valoarea nominala de 30 de parale, si un timbru postal cu efigia domnitorului Alexandru Ioan Cuza in oval, cu valoarea nominala de 5 parale, vor putea fi observate in micro-expozitia "Mici insemne ale unor mari nazuinte. Simboluri ale Unirii…

- Cu prilejul celebrarii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR) prezinta, in cadrul seriei de evenimente „Exponatul lunii”, micro-expoziția „Mici insemne ale unor mari nazuințe. Simboluri ale Unirii Principatelor in filatelie și numismatica”.

- Patru obiecte hallstattiene de podoaba, recent intrate in colectiile Muzeului National de Istorie a Romaniei, piese preistorice din bronz provenite din cadrul sitului arheologic Tartaria - Podu Tartariei vest din judetul Alba si din zona localitatii teleormanene Laceni, vor fi prezentate, in perioada…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) expune in perioada 20 decembrie 2019 – 19 ianuarie 2020, in cadrul seriei „Exponatul lunii”, patru obiecte hallstattiene de podoaba, recent intrate in colecțiile sale, piese preistorice din bronz provenite din cadrul sitului arheologic Tartaria – Podu Tartariei…

- Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara, in colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Romaniei București și Primaria Comunei Vețel, organizeaza expoziția Micia – Arc peste timp. Vor fi prezentate publicului vizitator diverse artefacte,…

- Miercuri, 20 noiembrie 2019, ora 16.30 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisata expoziția „Alba Iulia, o istorie de 20 de secole”. Expoziția „Alba Iulia, o istorie de 20 de secole” propune o analiza a rolului istoric al orașului, incepand de la fondarea castrului Legiunii a XIII-a Gemina…

- Miercuri, 20 noiembrie 2019, ora 16.30 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisata expoziția “Alba Iulia, o istorie de 20 de secole”. Expoziția “Alba Iulia, o istorie de 20 de secole” propune o analiza a rolului istoric al orașului, incepand de la fondarea castrului Legiunii a XIII-a Gemina…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) prezinta publicului, in luna noiembrie, in cadrul seriei „Exponatul lunii”, o capodopera a culturii medievale romanești - Evanghelia tiparita in Episcopia Ramnicului și ferecatura acesteia – exemplar restaurat recent in cadrul muzeului. Vernisajul micro-expozitiei…