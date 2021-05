Stiri pe aceeasi tema

- Prințul William a transmis astazi un mesaj in memoria bunicului sau, prințul Philip, mort vineri la venerbila varsta de 99 de ani. Ducele de Cambridge a rememorat clipe unice alaturi de soțul Reginei Elisabeta, și ii mulțumește pentru toate experiențele și cunoștințele acumulate de-a lungul timpului.

- Expoziția itineranta „Jandarmeria Romana 1850 – 2020” va fi inaugurata in data de 2 aprilie, ora 10.00, la sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad, iar publicul va avea acces incepand cu ora 12,00, evenimentul fiind organizat cu sprijinul inspectoratului județean de jandarmi. Istoria jandarmeriei romane……

- In 15 martie sosesc la centrul regional de la Timișoara 25.740 de doze de vaccin Pfizer, mai puține decat la Cluj, Iași, Brașov sau București, deși județul are cea mai mare rata de infectare din țara de mult timp. Luni incepe și a treia etapa de vaccinare.

- Cea de-a zecea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in peste 201.240 doze, soseste luni in Romania, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Cele mai multe doze de vaccin vor ajunge in București, iar altele in Brașov, Cluj, ... The post A zecea tranșa de…

- Sute de oameni din orasul hunedorean Calan au ramas in bezna, dupa o oscilatie de curent care le-a prajit circuitele electrice in case. In mai multe apartamente, aparatele electrocasnice, inclusiv centralele termice, li s-au defectat. The post Locuitorii unui oras din vestul tarii au ramas fara electrocasnice,…

- O alunecare de teren de proporții a avut loc, astazi, pe un DN7 din județul Arad. Circulația in zona localitatații Toc este complet blocata, relateaza Realitatea PLUS. Drumarii intervin chiar la aceasta ora pentru a curața carosabilul de pamant și aluviuni venite de pe versanți. Se estimeaza reluarea…

- O femeie de 66 de ani și nepotul ei, in varsta de 6 ani, au fost atacați de doi caini agresivi, scapați de stapan, in Arad. Bunica... The post Incident grav in vestul țarii. Bunica și nepot, atacați de doi caini scapați de stapan. Femeia a ajuns la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Un vas ceramic descoperit cu prilejul cercetarilor arheologice intreprinse la impresionanta fortificație de pamant din epoca bronzului aflata in vecinatatea orașului Santana, contemporana cu civilizația miceniana descrisa in poemele homerice și supranumita „Troia” Aradului, este exponatul adus in atenția…