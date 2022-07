Stiri pe aceeasi tema

- Cod portocaliu și cod galben de canicula. Temperaturi de pana la 37 de grade, pana vineri. Cum te protejezi de caldura și arșița Incepand din 29 iunie, timp de trei zile, noua judete din vestul, nordul – vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, potrivit…

- La Complexul Muzeal Arad, exponatul lunii iunie este o fotografie de la punerea pietrei de temelie a școlii confesionale ortodoxe romane din Nadlac și a salii de joc, care a fost donata muzeului de invațatoarea Nicoleta Pușcaș. Evenimentul a avut loc in 28 iunie/11 iulie 1909 cand, pe locul vechii școli…

- Operațiune DIICOT de proporții in aceasta dimineața – polițiștii de la SCCO Arad si politistii de frontiera din cadrul ITPF Timisoara si Oradea efectueaza 37 percheziții domiciliare in județele Arad, Timiș, Cluj, Iași și Caraș Severin. Sunt cautați 41 de suspecți care faceau parte dintr-un grup infractional…

- Mai mult de 4 din 10 mame sub 15 ani din UE sunt din Romania. Un județ din vestul țarii, in top. Cu toate ca Romania a dat sub 5% din numarul total de nașteri din Uniunea Europeana in 2020, 44,44% dintre fetele care au nascut inainte de a implini 15 ani sunt din Romania, care...

- Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundatii pe rauri din județele Bihor si Arad. Avertizarea a intrat in vigoare la ora 16.30 și expira la miezul nopții. The post Anunț de ultima ora: pericol de viituri pe rauri din vestul țarii first appeared on Renasterea banateana .

- Accident mortal in vestul țarii. Un barbat a furat o mașina cu care a intrat intr-un cap de pod. Un barbat de 50 de ani a furat, duminica, o mașina care era parcata in localitatea Pecica, județul Arad, și a condus-o cațiva kilometri, pana cand a lovit un cap de pod. In urma impactului, barbatul a murit.

- Hidrologii au anunțat ca va fi pericol de inundații pe mai multe rauri din trei județe din nord-vestul țarii. Specialiștii au redactat cod gaben de inundații care va fi valabil incepand de sambata dimineața.

- Complexul Muzeal Arad prezinta ca exponat al acestei luni o scoarța lucrata cu mare maiestrie, care face parte din colecția de țesaturi a Marilinei Bocu, o mare iubitoare a artei populare romanești. In anii interbelici, ea a inființat in casa familiei din Lipova, care adapostește astazi muzeul orașului,…