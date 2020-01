Stiri pe aceeasi tema

- Peste 235.000 de sirieni au fost stramutati in aproape doua saptamani din cauza intensificarii luptelor si bombardamentelor regimului si ale aliatului sau rus in provincia Idleb (nord-vest), a anuntat...

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DJ 709B, intre localitațile aradene Curtici și Macea. Din primele informații un autoturism a izbit puternic un atelaj tractat de cal. In urma impactului, calul a murit, iar mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile. Doua persoane…

- Complexul Muzeal Arad propune ca exponat-vedeta pentru luna decembrie o fotografie cu mare incarcatura emotionala, facuta in 22 decembrie 1989, Ziua Victoriei, la ora 12.00 – cand la televiziunea nationala a fost anuntata caderea regimului Ceausescu. Momentul a fost imortalizat pe fostul bulevard al…

- In noaptea de marți spre miercuri, un incendiu puternic a cuprins un bloc cu doua etaje din Curtici, in județul Arad. Flacarile pareau ca vor distruge... The post Gest impresionant in vestul țarii. A salvat tricolorul din flacari appeared first on Renasterea banateana .

- Trei tineri cu varste intre 16 si 22 de ani sunt acuzati ca au furat mai multe bucati de cablu de alimentare a instalatiilor de dirijare si semnalizare a circulatiei feroviare, in zona Turdas, unde se lucreaza la noua magistrala feroviara, pe care trenurile vor circula cu pana la 160 de kilometri pe…

- Surpriza pentru doi tineri care se relaxau pe malul raului Mureș, in Arad. Minorii, aflați in zona parcului Europa, au descoperit doua tuburi de cartușe. S-au alertat imediat și au sunat la 112. La fața locului, luni, 18 noiembrie, s-a deplasat echipa pirotehnica a ISU Arad. S-a asanat terenul din zona…

- Doua spitale mari din vestul țarii au luat decizia de a implementa o serie de masuri cu scopul de a elimina șpaga. Spitalul Municipal Timișoara și Spitalul Județean Reșița au reacționat astfel dupa ce au fost incluse intr-un top național al unitaților medicale unde pacienților li se cere mita. Personalul…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, pe DJ 682A, in afara localitatii aradene Șagu, la 500 de metri de la coborarea de pe pasajul peste autostrada. Un barbat de 67 de ani, din Șagu, care conducea un autoturism pe sensul de mers Șagu – Cruceni, a surprins…