Stiri pe aceeasi tema

- Italia va trimite, pana la sfarsitul lunii aprilie, o copie in marime naturala a lui "David" de Michelangelo, realizata gratie imprimatelor 3D, la Expozitia Universala din Dubai, care va avea loc din 1 octombrie 2021 pana in 31 martie 2022, informeaza AFP, relateaza News.ro. Copia capodoperei…

- Aeroportul International Craiova a dat astazi startul sezonului turistic . Prima cursa de vacanta operata de la Craiova a fost cea spre Hurghada, Egipt. „Conexiunea directa cu Hurghada este unul dintre primele semne ale revenirii la vietile noastre post-Covid si dovada ca aeroportul din Craiova face…

- Ilustratii din secolul al XVI-lea ale poemului ''Divina Comedie'' care pot fi admirate virtual pe site-ul Galeriei Uffizi din Florenta, portretul alegoric al lui Dante, realizat de Agnolo Bronzino, expus la Palazzo Vecchio din acelasi oras, si o expozitie dedicata relatiei dintre…

- Liderii UE au dezbatut intens tema existenței unui pașaport de vaccinare. Austria, Grecia, Italia, Spania, Bulgaria, Germnaia și nu numai au susținut ideea unui certificat digital de vaccinare pentru cetatenii statelor membre care s-au imunizat impotriva Covid-19. In consecița, s-a luat decizia realizarii…

- 1847: se naste Ioan Jarda, invatator, organizatorul scolilor romanesti din Dobrin, Moigrad si Aghires S-a intamplat in 18 februarie 1516 – S-a nascut Regina Maria I (Maria Tudor), cunoscuta ca „Maria cea sangeroasa – „Bloody Mary” – pentru persecutiile la care i–a supus pe protestanti (m.17.11.1558).…

- Sibiul se afla pe locul 5 in topul Asociației European Best Destinations, clasament ce a fost realizat in urma unui vot desfașurat online. Este al doilea an in care Sibiu ajunge in acest top. Anul trecut se clasa pe locul 6. Sute de mii de internauți din 190 de țari au votat online orașul preferat,…

- In ianuarie 2021, artistul Justin Timberlake a implinit 40 de ani. De-a lungul timpului, actorul nu s-a ferit sa se afișeze in diverse ipostaze nud. Cele mai recente imagini cu solistul au aprins imaginația fanelor lui. Justin Timberlake, complet gol! Imaginile cu actorul au aprins imaginația fanelor…

- In 1308, papa Clement al V-lea, de origine franceza, mutase papalitatea de la Roma la Avignon, mai ales ca o favoare politica facuta celui mai puternic rege al Europei, Filip cel Frumos. Una dintre consecințele acestei așa-numite „captivitați babiloniene” a fost revolta Statelor Papale din Italia, condusa…