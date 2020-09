Stiri pe aceeasi tema

- 100 de contestații au fost depuse in Bistrița-Nasaud, dupa afișarea primelor rezultate la Bacalaureat – sesiunea de toamna. Rata de promovare in județ a crescut, fața de rezultatele inițiale, depașind media pe țara: Inainte de contestații, rata de promovare la Bacalaureat in Bistrița-Nasaud era de 36%.…

- La proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, desfasurata astazi in 4 centre de examen, s-au prezentat 696 de candidati (87,32%) din cei 789 de candidați inscriși. 56 dintre candidati s-au retras din motive personale…

- UPDATE ora 17,00: 69,17% – rata de promovare a examenului pentru definitivare in invatamant, inainte de contestatii Procentul de promovare a examenului national pentru definitivare in invatamant este de 69,17%, inainte de contestatii, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii…

- Trei team-uri sunt inscrise in rundele de calificare din EHF European League: HC Dunarea Braila la feminin, AHC Potaissa Turda și HC Dobrogea Sud Constanța la masculin Azi a avut loc, le sediul EHF din Viena, tragerea la sorți a meciurilor din primele faze al EHF European League, cum se va numi de…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2020, matase in suma de 22,8 milioane de euro, cu 31% mai putin comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de matase s-au cifrat la 24,3…

- FC U Craiova 1948 e gata pentru noul sezon! Sub comanda lui Eugen Trica, alb-albaștrii au inceput pregatirile pentru Liga 2 și au facut deja primele mutari pe piața transferurilor. Dupa ce au efectuat testele pentru coronavirus, baieții lui Trica, proaspat promovați in liga secunda, au efectuat primele…

- Dupa afișarea rezultatelor finale la examenul de Bacalaureat 2020, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacau este primul in top cu o rata de promovare de 98,88%, pe seria curenta (absolvenții din acest an). Urmeaza Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu” Bacau, cu rata de promovare de 98,08%, locul…

- 1126 de candidați care au susținut examenul de bacalaureat au depus contestație dupa afișarea rezultatelor. In cazul a 539 dintre aceștia notele au crescut, iar in alte 465 de cazuri notele au scazut. 68 de note au ramas nemodificare in urma reevaluarii lucrarilor. La nivelul județului Hunedoara…