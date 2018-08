Expluzare imigranți: Judecători americani denunţă presiuni Steven Morley, magistrat din Philadelphia, a fost informat prin e-mail ca dosarul unui tanar imigrant ilegal guatemalez care ii fusese atribuit a fost realocat la o alta instanta, pentru a fi solutionat mai repede. Asociatia nationala a judecatorilor de imigratie (NAIJ) a depus la 8 august o reclamatie pe langa Ministerul Justitiei american pentru 'atingere adusa autoritatii' sale. 'Esenta meseriei de judecator este direct legata de capacitatea sa de a lua decizii fara interventia unor factori externi pentru a incerca sa-l influenteze', a declarat pentru AFP presedinta NAIJ, Ashley Tabaddor.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

