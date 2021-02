Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Racuci și Marius Zinca, validați de BP al PNL pentru ocuparea unor funcții in Guvern: Ce posturi vor ocupa aceștia Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, dupa ședința BPN ca a supus validarii 72 de candidați pentru pozițiile importante in statul roman. Liberalii au validat, in cursul zilei…

- Anunț concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unei funcții publice de polițist local, clasa III, gr.profesional asistent și a unei funcții publice de polițist local, clasa I, gr.profesional asistent

- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VRANCEA organizeaza ocuparea pe perioada determinata, fara concurs, a urmatoarelor posturi: A. Functii contractuale de executie Departament supraveghere in sanatate publica – Compartiment de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile * 2 posturi asistent medical…

- Liderul grupului PNL din Consiliul Județean Iași, Romeo Vatra a transmis printr-o postare pe rețelele de socializare ca saptamana aceasta a fost una extrem de dificila pentru partid, avand in vedere faptul ca președintele Costel Alexe este cercetat de DNA. Gravitatea problemei nu este generata exclusiv…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a dispus numirea, prin detașare in interesul invațamantului, a 81 de directori și directori adjuncți de școli din județ, din 11 ianuarie. In unele unitați de invațamant, a fost schimbata conducerea. ”In data de 07.01.2021, Consiliul de Administrație al Inspectoratului…

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj va finaliza vineri selecția directorilor și a directorilor adjuncți pentru unitațile de invațamant din județ. Este vorba de un total de 86 de posturi de directori și de directori adjuncți care vor fi vacantate de la 9 ianuarie și care…

- Conducerea Consiliului Județean Iași a prezentat in cadrul unei conferința de presa noii manageri de la Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Parascheva și de la Spitalul pentru Copii Sf. Maria. Sunt anumite deficiențe la Spitalul de Boli Infecțioase, sunt departamente care funcționeaza așa cum ne-am dori…

- Liderul social-democratilor ieseni si fost presedinte al Consiliului Judetean, Maricel Popa, care candideaza din partea PSD la Senat, sustine ca Iasiul "a fost calcat in picioare" de Guvernul liberal, criticand astfel faptul ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta s-au facut alocari infime…