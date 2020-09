Stiri pe aceeasi tema

- Noua serie cu procurorul Mircea Negulescu zguduie scena politica The post Mircea Negulescu. O noua inregistrare zguduitoare: cine a pus pe tava capul lui Ponta? appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Mircea Negulescu. O noua inregistrare zguduitoare: cine a pus pe tava capul lui Ponta?…

- au fost inregistrate 1.350 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 The post Bilanțul total al infectarilor a trecut de 60.000 la nivel național appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanțul total al infectarilor a trecut de 60.000 la nivel național Credit autor: Realitatea…

- Cozmin Gușa trage un puternic semnal de alarma asupra modului in care au fost facute testele pentru Covid-19 The post Cozmin Gușa: Bomba in cazul „CFR Cluj- Coronavirus”! Manipulare și minciuna dovedite appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Cozmin Gușa: Bomba in cazul „CFR Cluj-…

- La nivel național, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 681 noi cazuri de imbolnavire The post CoVid-19: 681 de cazuri noi la nivel național, la doar 8.570 de teste! 12 pacienți au decedat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CoVid-19: 681 de cazuri noi la nivel național,…

- La nivel național, s-au inregistrat 777 de cazuri noi de imbolnavire Sursa articolului: Record de infectari la nivel național, in ultimele 24 de ore: 777! Peste 19.000 de teste efectuate Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In ultimele 24 de ore, la nivel național au fost inregistrate 391 de noi cazuri de imbolnavire Sursa articolului: CoVid-19: 391 de cazuri noi la nivel național, 19 decese și peste 7.800 de teste efectuate, in ultimele 24 de ore Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Astazi, de la ora 18.00, nu ratați episodul 4 din interviul bomba cu Liviu Dragnea Sursa articolului: INTERVIU Liviu Dragnea, Episodul 4. Lupta pentru putere din PSD. Informații din dosare și legatura cu statul paralel Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Liderii politici urmeaza sa țina o serie de consultari privind elaborarea și implementarea strategiei de consolidare a alianței Sursa articolului: Se pregatește cea mai mare alianța de STANGA. Consens politic la nivel inalt Credit autor: Realitatea De Mures. Source