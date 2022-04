Stiri pe aceeasi tema

- Liderul separatiștilor susținuți de Rusia din regiunea ucraineana Donețk, Denis Pusilin, a declarat marți, 26 aprilie, ca Moscova ar trebui sa lanseze urmatoarea etapa a campaniei sale militare in Ucraina dupa ce trupele ruse vor ajunge la granițele regiunii, relateaza Reuters . Denis Pușilin, liderul…

- sursa foto: Facebook/ Maia Sandu Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a convocat marți o ședința de urgența a Consiliului Suprem de Securitate in legatura cu exploziile din regiunea transnistreana, potrivit unui comunicat al președinției. Consiliul Suprem de Securitate se intrunește de la ora…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat, marți, Consiliul Suprem de Securitate in legatura cu incidentele din regiunea transnistreana. Și Serviciul de informații de la Chișinau a lansat un apel la populație, sa nu intre in panica și sa se informeze din surse oficiale. „Președintele Republicii…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat, marți, ședința Consiliului Suprem de Securitate in legatura cu incidentele din regiunea transnistreana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Șefa statului, Maia Sandu, convoaca astazi, 26 aprilie, ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Anunțul a fost facut de catre Președinție, specificand ca la ședința urmeaza sa se discute despre incidentele din regiunea transnistreana, potrivit Realitatea.md . Consiliul Suprem de Securitate se…

- Mai multe explozii s-au inregistrat luni, 25 aprilie, la Tiraspol, in apropierea cladirii Ministerului Securitatii din Transnistria. Sediul Serviciului de Securitate al Transnistriei ar fi fost atacat cu lansatoare de grenade. Exploziile au loc in aceeași zi in care vicepremierul rus al afacerilor externe,…

- Miercuri, 30 martie, șefa statului Maia Sandu, convoaca ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Anunțul a fost facut astazi, 29 martie de catre Președinție, specificând ce urmeaza sa se discute la ședința, potrivit Realitatea.md. Potrivit CSS, subiectul discuțiilor va fi combaterea…

- Directorul executiv al Institutului pentru Politici si Reforme Europene, Iulian Groza, a fost desemnat in calitate de membru al Consiliul Suprem de Securitate. Un decret privind modificarea decretului de constituire a Consiliului Suprem de Securitate a fost semnat de presedintele Maia Sandu, transmite…