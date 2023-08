Exploziile din România: Prima reacție a proprietarilor depozitului Compania FLAGAS, care deține depozitul de GPL unde au avut loc exploziile devastatoare de la Crevedia, Romania, reacționeaza dupa doua zile, printr-un comunicat de presa. Reprezentanții companiei deținute de fiul primarului din Caracal spun ca vor sa ajute persoanele afectate, dar nu precizeaza cum ar urma sa faca acest lucru, transmite Noi.md cu referire la digi24.ro. {{699616}}Comunicatul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Doldurea, fiul primarului din Caracal, și Cosmin Stinga, administratorii Flagas SRL, firma a carei stație GPL a explodat sambata seara, 26 august, la Crevedia au transmis luni prima reacție publica fața de tragedia soldata cu zeci de raniți și doi morți, potrivit G4media.In comunicatul de presa,…

- Compania FLAGAS, care deține depozitul de GPL unde au avut loc exploziile devastatoare de la Crevedia, reacționeaza dupa doua zile, printr-un comunicat de presa. Reprezentanții companiei susțin ca vor sa ajute persoanele afectate, dar nu precizeaza cum ar urma sa faca acest lucru. Comunicatul este semnat…

- Reprezentantii firmei care detine statia GPL din Crevedia, la care au avut loc exploziile soldate cu doi morti si zeci de raniti au transmis un punct de vedere. "Urmare a tragediei cauzate prin incendiul din localitatea Crevedia, in reprezentarea societatii FLAGAS SRL ne gasim cu prioritate preocupati…

- Compania FLAGAS, care deține depozitul de GPL unde au avut loc exploziile devastatoare de la Crevedia, reacționeaza dupa doua zile, printr-un comunicat de presa. Reprezentanții companiei deținute de fiul primarului din Caracal spun ca vor sa ajute persoanele afectate, dar nu precizeaza cum ar urma sa…

- Peste 50 de persoane au fost ranite in urma exploziilor puternice de la Crevedia, iar alte doua au decedat. Printre persoanele ranite se afla și o jurnalista din Romania, care a fost transportata de urgența la spital. Potrivit postului Romania TV, jurnalistul care a fost ranit in prima explozie puternica…

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- Firma de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, soldata cu zeci de raniti, se numeste Flagas SRL si ii apartine fiului primarului din Caracal.Actionarii firmei Flagas SRL sunt Ionut Daniel Doldurea (51%) si Cosmin Ionut Stinga (49%), potrivit Termene.ro. Ionut Daniel Doldurea e fiul…

- Firma de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, soldata cu zeci de raniti, se numeste Flagas SRL si ii apartine fiului primarului PSD din Caracal.Actionarii firmei Flagas SRL sunt Ionut Daniel Doldurea (51%) si Cosmin Ionut Stinga (49%), potrivit Termene.ro. Ionut Daniel Doldurea e…