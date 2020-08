Exploziile din Beirut: 16 funcționari ai portului au fost reținuți (procuror) Cel puțin 16 funcționari ai portului din Beirut și ai autoritații vamale au fost reținuți în cadrul anchetei cu privire la explozia mortala de marți, relateaza AFP.

Exploziile din Beirut: Cum o oprire neprogramata în port a dus la un dezastru

Aceștia sunt &"responsabili din cadrul consiliului de administrație al portului și al administrației vamale, precum și responsabili cu lucrarile de întreținere și muncitori care au efectuat lucrari la hangarul 12&", unde se aflau depozitate tone de nitrat de amoniu.

&"Șaisprezece persoane sunt reținute ca parte a anchetei&", se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

