Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: In spitalele din București sunt internate in acest moment 46 de victime ale exploziilor care au avut loc la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita: 13 sunt la Spitalul Bagdasar Arseni, 4 la Spitalul de Arși, 28 la Floreasca, 1 la Elias. 8 pacienți sunt intubați. Cifrele vor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata seara ca a fost activat Sistemul European de Protecție Civila, in urma exploziilor de la Crevedia și patru persoane ranite urmeaza sa plece in aceasta nopate la spitale din Italia și Belgia.

- Doi dintre cele 46 de persoane internate vor fi transferați in capitala Belgiei. Alte doua persoane vor fi transferate in Italia, informeaza Digi 24.Potrivit Guvernului, la Spitalul Militar din Bruxelles vor ajunge, in aceasta noapte, 2 dintre pacienti, fiind vorba despre doi pompieri intubati, internati…

- „Mai mult ca sigur in aceasta noapte 4 pacienți vor fi transferați in Italia și Belgia. Incercam sa salvam cat mai multe vieți. In funcție de cum se iese din operații, vom vedea. In primul rand trebuie stabilizați,” a declarat Ciolacu.Premierul se va deplasa la Spitalul de Urgența Floreasca, unde sunt…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) infiinteaza o Linie Verde pentru persoanele care cauta informatii despre cei afectati de exploziile de la o statie GPL din Crevedia sau cei care au simptomatologie, scrie News.ro.Potrivit Guvernului, MAI infiinteaza o Linie Verde in urma exploziilor de la o statie…

- Patru spitalele din București au primit sambata, 26 august, persoane ranite in urma exploziilor de la Crevedia, a anunțat Guvernul. Dintre acestea, opt persoane sunt intubate.Potrivit actualizarii trimise de catre Guvern, raniții au fost direcționați catre patru spitale din București, dupa cum urmeaza:Bagdasar-Arseni…

- Dezastru in comuna Crevedia, din sudul județului Dambovița! In urma cu puțin timp a avut loc cea de-a treia explozie la stația GPL din localitate. Potrivit unor informații de la fața locului, mai mulți pompieri ar fi fost raniți, in urma exploziilor care au avut loc. Unul dintre salvatori se afla in…

- In perioada 30 iulie – 02 septembrie 2023, Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, participa cu un modul național specializat de stins incendii de padure la un program de pre-poziționare, organizat de…