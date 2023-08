Exploziile de la Crevedia: Bilanțul și starea victimelor transportate la Spitalul Floreasca Exploziile de la Crevedia au creat haos in toate spitalele din București și nu numai. 28 dintre cele peste 50 de victime au fost transportate la Spitalul de Urgența Floreasca. Dintre cele 28 de victime, 3 sunt civili, un polițist și 24 de pompieri. Cinci dintre victime sunt intubate iar medicii reevalueaza in echipa gradul arusilor. Salile de opereaza funcționeaza la capacitate maxima, iar mai multe echipe de chirurgie plastica au inceput operațiile de toaletare a arsurilor. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- „Mai mult ca sigur in aceasta noapte 4 pacienți vor fi transferați in Italia și Belgia. Incercam sa salvam cat mai multe vieți. In funcție de cum se iese din operații, vom vedea. In primul rand trebuie stabilizați,” a declarat Ciolacu.Premierul se va deplasa la Spitalul de Urgența Floreasca, unde sunt…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) infiinteaza o Linie Verde pentru persoanele care cauta informatii despre cei afectati de exploziile de la o statie GPL din Crevedia sau cei care au simptomatologie, scrie News.ro.Potrivit Guvernului, MAI infiinteaza o Linie Verde in urma exploziilor de la o statie…

- Ultima ora: Bilanțul victimelor a ajuns la aproape 50 de oameni!Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, sambata noapte, ca 46 de pacienti sunt internati in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia, opt dintre acestia fiind intubati, si precizeaza ca mecanismul european va fi folosit pentru toti…

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Exista un risc in creștere de poluare pentru București, ca urmare a exploziilor urmate de incendii puternice de la Crevedia, a avertizat comisarul general al Garzii de de Mediu, Adrian Corlan, intr-o intervenție la Digi24. „Risc crescut cu pulberi in suspensie, PM10. Exista o creștere de particule in…

