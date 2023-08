Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Municipiului Bucuresti, Rares Hopinca, anunta ca a fost convocata o sedinta a Colegiului Prefectural pentru luni si ca vor fi demarate controale la toate statiile de carburanti si GPL. “Am convocat Colegiul Prefectural al Municipiului Bucuresti si din dispozitia primului ministru vom demara…

- Prefectul Capitalei nu vrea benzinarii și stații GPL in zonele aglomerate din București, ci spre periferie. Rareș Hopinca a declarat pentru Digi24 ca sunt circa 400 de astfel de stații de incarcare care vor fi verificate pana la sfarșitul saptamanii.

- Vorbim despre o sedinta extrem de importanta care are loc, luni dimineata, la sediul Prefecturii Capitalei, in timpul careia vor fi stabilite cum vor fi formate echipele de control ce vor urma sa se deplaseze in Bucuresti pentru a efectua controalele anuntate de premierul Marcel Ciolacu in weekend,…

- Firma care deține stația GPL, unde s-a produs explozia din Crevedia, și care ii aparține lui Ionut Daniel Doldurea, fiului primarului PSD din Caracal, Ion Doldurea, are in ultimii 5 ani contracte de peste 1,6 milioane lei, prin achiziție directa, cu primariile ale comunelor conduse in principal de primari…

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un Cod rosu de canicula, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie, pentru…