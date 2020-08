Stiri pe aceeasi tema

- Deflagratiile puternice care s-au produs în portul din Beirut au creat un crater cu o adâncime de 43 de metri, a anuntat duminica o sursa de securitate libaneza, care a citat evaluari efectuate de experti francezi în pirotehnica trimisi la fata locului, informeaza AFP, citat de Agerpres.…

- Premierul libanez Hassan Diab a anuntat sâmbata seara ca va propune organizarea de alegeri legislative anticipate, pe fondul manifestatiilor de protest declansate dupa explozia de marti din Beirut, de care libanezii considera ca se face responsabila clasa politica, scrie Agerpres citând…

- Dubla explozie care a devastat Beirutul, de o violența inedita în istoria Libanului, a slabit și mai mult o putere foarte contestata, într-o țara extrem de polarizata și aflata în faliment. Poate aceasta drama sa accelereze caderea guvernului și sa dea un nou impuls revoltei populare…

- Conform procurorului militar, Fadi Akiki, acestia sunt "responsabili din cadrul consiliului de administrație al portului și al administrației vamale, precum și responsabili cu lucrarile de intreținere și muncitori care au efectuat lucrari la hangarul 12", unde se aflau depozitate tone de nitrat de…

- Dubla explozie de la Beirut va avea repercusiuni atat asupra situatiei politice din Liban, cat, mai ales, asupra situatiei economice. O spun atat analistul politic Iulian Chifu, cat si specialistul in lumea araba, Ahmed Jaber, potrivit MEDIAFAX.Analistii amintesc faptul ca tara cedrilor traversa…

- Tribunalul Special pentru Liban (TSL) a anuntat miercuri ca va amana pronuntarea verdictului in procesul in care patru barbati sunt acuzati ca au participat la asasinarea in 2005 a fostului premier libanez Rafic Hariri, decizie luata in urma exploziilor devastatoare care au avut loc marti la Beirut,…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, pe Twitter, ca Franta va trimite in Liban "mai multe tone de materiale sanitare", dar si un detasament de securitate civila, dupa ce capitala Beirut a fost devastata de doua explozii uriase, informeaza AFP, citata de Agerpres."Paramedicii vor ajunge, de asemenea,…