Explozii violente pe un aeroport din Damasc

- Explozii violente au zguduit in cursul noptii de sambata un aeroport militar al regimului sirian din apropiere de capitala Damasc, un ONG referindu-se la "un posibil tir de racheta israelian", insa presa guvernamentala a anuntat un incident tehnic la un depozit de munitii, relateaza AFP. …

- Un inalt diplomat american a facut sambata o vizita in zonele sub controlul kurzilor sirieni, in contextul in care aceasta minoritate s-a angajat in negocieri cu regimul de la Damasc pentru a incerca sa stabileasca viitorul regiunilor lor semiautonome, relateaza AFP. "Suntem dispusi sa ramanem,…

- Un avion al companiei italiene Blue Panorama, care zbura dinspre Republica Dominicana catre Milano, a efectuat duminica o aterizare de urgenta in Spania, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau, ulterior...

- In urma demersurilor complexe susținute la nivelul Celulei de Criza a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), la data de 26 iulie 2018 au fost finalizate procedurile specifice de repatriere din Siria, prin Republica Turcia, a unui grup format din șapte persoane: șase cetațeni romani (dintre care cinci…

- Prototipul numit „Link & Fly", realizat de Akka Technologies, este o aeronava ale carei aripi se pot da jos ceea ce ar permite imbarcarea și debarcarea mai ușor și mai aproape de casele oamenilor.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca in urma demersurilor complexe sustinute la nivelul Celulei de Criza a MAE, miercuri au fost finalizate procedurile specifice de repatriere din Siria, prin Liban, a unui cetatean roman. Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, repatrierea…

- Programul dinamoviștilor in vara lui 2018. Roș-albii lui Florin Bratu se reunesc joi. Lotul dinamoviștilor se va reuni joi, 14 iunie (ora 18:00), la Saftica, pentru prima ședința de pregatire condusa de antrenorul principal Florin Bratu inaintea sezonului competițional 2018-2019. A doua zi, vineri,…