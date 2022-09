Seismologii din Danemarca si Suedia au inregistrat luni explozii puternice in zonele unde au fost semnalate ulterior trei scurgeri de gaze din gazoductele Nord Stream 1 si 2 ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica, a anuntat marti Centrul National de Seismologie al Suediei (SNSN), relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres. The post Explozii subacvatice semnalate inaintea scurgerilor de gaze din conductele Nord Stream. Una dintre deflagratii a avut forta a 100kg de dinamita first appeared on Money .