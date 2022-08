Stiri pe aceeasi tema

- Marți, atmosfera va fi variabila. Soarele rasare la ora 06:27. Inca din timpul nopții, temperaturile vor urca, dar cerul va fi mai mult innorat. Local sunt posibile ploi mai ales in zonele montane și submontane. Pe timpul zilei, vremea se menține instabila cu perioade de innorari accentuate. Vantul…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizeaza despre producerea unui fenomen atmosferic periculos. Mai exact, incepand de astazi, pentru intreg teritorul țarii a fost emis Cod galben de instabilitate atmosferica.

- Este a 167-a zi de la inceputul razboiului. Presedintele Ucrainei cere noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce acestia ar fi lansat rachete in situl centralei nucleare Zaporojie care ar fi putut duce la declansarea unui dezastru nuclear.

- Guvernatorul regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, a declarat ca periferia orașului a fost lovita cu rachete in jurul orei 3:05 a.m. La randul sau, Primarul din Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, a anunțat ca in oraș s-au auzit explozii puternice.

- Explozii puternice s-au produs in orasul Kramatorsk, controlat de fortele ucrainene. Primarul Alexander Gonciarenko a raportat doua lovituri, una fiind surprinsa de camerele de securitate. Atentie, urmeaza imagini cu impact emotional.

- Vineri, temperaturile din prima parte a zilei sunt mai ridicate fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 05:36. Incepand cu ora 11:00 ANM a emis o informare de instabilitate atmosferica temporar accentuata, in cea mai mare parte a țarii și va persista pana sambata la ora 10:00. In zona noastra…

- Marți, temperaturile vor scadea cateva grade fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 05:36. In zona noastra vremea se anunța in general frumoasa. In zona montana vremea va fi schimbatoare și va ploua, iar vantul va sufla cu intensificari. Soarele va apune la ora 21:20. Maxima va urca spre…

- Cercetatorii au creat un algoritm care poate scana imagini astronomice vechi pentru a gasi roci spatiale neobservate, ajutand la detectarea obiectelor care ar putea pune in pericol Pamantul intr-o zi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…