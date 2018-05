Explozii și incendiu la un depozit de muniţie în Ucraina Un incendiu urmat de explozii in serie a avut loc joi la un depozit de munitie din apropiere de Harkov, nu departe de teritoriile separatiste din estul Ucrainei, au anuntat autoritatile, potrivit AFP.



Un foc a carui cauza este deocamdata necunoscut s-a declansat in timpul lucrarilor de deminare in depozitul de la Balaklia, unde a mai avut loc un incident similar in urma cu un an, a precizat Ministerul Apararii.



O serie de explozii au putut fi apoi auzite la fiecare 15-20 de secunde, fara ca din incinta depozitului sa iasa srapnele de obuz, a explicat pentru AFP un jurnalist… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu urmat de explozii in serie a izbucnit joi intr-un depozit de muniții de langa Harkov, in imediata apropiere a teritoriilor separatiste din estul Ucrainei, anunța autoritațile locale, potrivit HotNews.ro. Deocamdata nu se știe ce a declanșat acest incendiu, ...

- Un incendiu urmat de explozii in serie a izbucnit joi intr-un depozit de muniții de langa Harkov, in imediata apropiere a teritoriilor separatiste din estul Ucrainei, anunța autoritațile locale, citate de AFP.

- Senatorul american Robert Portman, in timpul vizitei sale in Ucraina, a promis ca, in plus fața de complexe antitanc „Javelin”, SUA vor furniza Armatei Ucranei complexe militare anti-sniper, potrivit Vocea Americii. Totodata, Portman l-a comparat pe președintele rus Vladimir Putin cu dictatorul nord-coreean…

- Germania, Franta, Rusia si Ucraina vor cauta modalitati de a accelera punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk privind reglementarea conflictului din estul ucrainean, a declarat joi purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, transmite Reuters. Cele patru tari, care coopereaza in…

- Misiunea de 1.000 de observatori a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) va putea sa mai ramana in Ucraina inca o luna, a decis OSCE joi la Viena, relateaza agentia DPA. ''Negocierile nu sunt usoare, dar putem fi mandri de rezultate'', a scris pe Twitter emisarul…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters conform News.ro . Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de companii,…

- Autoritațile din Ucraina l-au arestat pe unul din negociatorii schimburilor de prizonieri cu milițiile pro-ruse din estul Ucrainei, acuzandu-l ca ar fi pus la cale uciderea președintelui Petro Posoșenko și a altor inalți demnitari.

- Mircea Lucescu s-a intors la Șahtior! A urmarit din tribune victoria ”minerilor” cu AS Roma. Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a fost prezent aseara in tribunele stadionului din Harkov unde s-a disputat partida Șahtior Donețk – AS Roma, scor 2-1 , din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Romanul…