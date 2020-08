Stiri pe aceeasi tema

- Uriașa explozie care a devastat saptamana trecuti capitala Libanului a ingenuncheat sistemul medical. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, mai mult de jumatate din clinicile din oraș sunt nefuncționale.

- Explozia devastatoare din capitala Libanului, Beirut, de marti, 4 august, ora 6.07 p.m., a venit in perioada comemorarii si a doliului pentru victimele celor doua bombe nucleare care au incheiat cel de-Al Doilea Razboi Mondial, la Hiroshima si Nagasaki.

- Peste 60 de persoane sunt in continuare date disparute la Beirut, la patru zile dupa explozia din port care a devastat capitala Libanului si a ucis peste 150 de oameni, a anuntat sambata un responsabil din Ministerul Sanatatii libanez, transmite AFP. "Numarul mortilor se ridica la 154,…

- Alte zeci de persoane sunt date disparute si sute de mii au ramas fara adapost. Explozia din portul libanez a devenit, astfel, simbolul incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza France Presse preluata de Agerpres. Citeste si Un arhitect francez a murit in urma exploziilor din Beirut.…

- Fortele de ordine libaneze au folosit gaze lacrimogene joi seara pentru a dispersa zeci de manifestanti care protestau dupa explozia masiva mortala din portul Beirut in aceasta saptamana, devenita un simbol al incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza vineri France Presse potrivit Agerpres.…

- Guvernul libanez a decretat miercuri starea de urgenta in orasul Beirut - pe o perioada de doua saptamani -, la o zi dupa explozii sangeroase in port care au cauzat pagube fara precedent in capitala. Guvernul a decretat "o stare de urgenta in orasul Beirut, timp de doua saptamani", a anuntat intr-o…

- Doua explozii uriase in portul din Beirut au distrus marti cartiere intregi in capitala Libanului și s-au soldat cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, a anuntat miercuri Crucea Rosie libaneza, informeaza AFP si Reuters. Capitala libaneza este un oras devastat, cu zeci de masini avariate…

- O dubla explozie extrem de puternica a avut loc, marți dupa-amiaza in orașul libanez Beirut. Cel mai recent bilanț transmis de postul Al Arabiya anunța cel putin 30 de morți și peste 3.000 de raniți. Postul CNN anunța 25 de morți și 2.500 de raniți.