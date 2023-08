Stiri pe aceeasi tema

- S-a activat planul roșu de intervenție dupa cele trei explozii puternice de la stația GPL din Crevedia! Ministrul Sanatații din Romania, Alexandru Rafila, a luat primele masuri de urgența in acest caz. Iata ce a transmis acesta!

- O explozie urmata de incendiu a avut loc in aceasta seara la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita. Initial la locul interventiei au fost alocate 4 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 autospeciala de interventie la inaltime, 3 ambulante SMURD, 7 ambulante SAJ.In sprijinul…

- UPDATE 20:15Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila: Situatia e in desfasurare si in evaluare. Se pare ca sunt si doua persoane decedate. Am facut o celula de urgenta la ministerul Sanatatii. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu un puternic impact emoțional, in care apar oameni se deplaseaza…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu violent, s-a produs, sambata seara, la o stație GPL, din comuna Crevedia. In urma deflagrației, 5 persoane au fost ranite. La locul evenimentului au ajuns numeroase echipaje de intervenție, dar și un elicopter SMURD. Totodata, in acea zona, DN 1A, traficul…

- S-a activat Planul Roșu de Intervenție in județul Dambovița dupa explozia urmata de incendiu la o stație GPL din localitatea Crevedia . Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție ISU Dambovița a transmis un mesaj de avertizare prin…

- Incediu puternic la o hala și o cladire invecinata din localitatea dambovițeana Crevedia, iar cetațenii din zona au fost alertați printr-un mesaj al sistemului RO-ALERT, conform ISU Dambovița

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la o hala si la o cladire invecinata in localitatea damboviteana Crevedia, iar cetatenii din zona au fost alertati printr-un mesaj RO-ALERT, informeaza ISU Dambovita.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, va ajunge sambata la Timisoara, principalul obiectiv al vizitei fiind lucrarile demarate la Centrul de Arsi de la Spitalul Judetean. Aici se afla in derulare o investitie de 66 de milsiaone de euro. La finalul lunii mai reprezentanții Ministerului Sanatații și…