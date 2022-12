Explozii puternice și incendiu uriaș la un mall din apropierea Moscovei VIDEO Un incendiu a cuprins vineri dimineața unul dintre cele mai mari centre comerciale de langa Moscova, au anunțat serviciile de urgența, ceea ce a dus la prabușirea unei parți a structurii, ceea ce a ingreunat eforturile pompierilor de a stinge flacarile, transmite Reuters. Incendiul s-a raspandit pe o suprafața de aproximativ 7.000 de metri patrați in centrul comercial Mega din Khimki, in apropiere de capitala Rusiei, au declarat autoritațile, dar nu au fost raportate momentan victime. The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

