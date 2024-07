Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua explozii si alerte aeriene au sunat, joi seara, la Kiev, potrivit unor corespondenti ai AFP aflati la fata locului, la 10 zile dupa lovituri masive ale Rusiei care au insangerat capitala Ucrainei.

- Aproape o tona de explozivi si produse chimice au fost descoperite marti de politia daneza. Acestea de la locul decesului accidental al unui barbat, in apropiere de Kosor, la aproximativ 50 km vest de Copenhaga, transmite AFP. Politia a informat intr-un comunicat ca a evacuat in cursul noptii in jur…

- Statele Unite sunt decise sa opreasca toate comenzile pentru sisteme și rachete antiaeriene Patriot - inclusiv cele comandate deja de Romania - pana cand Ucraina va avea suficiente mijloace antiaeriene pentru a se putea apara de atacurile aeriene ale Rusiei, informeaza Financial Times.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca autoritatile romane nu permit participarea delegatiilor Rusiei si Belarusului la sesiunea anuala a Adunarii Parlamentare a OSCE, care se va desfasura in Romania, intre 29 iunie si 3 iulie. ”Autoritatile romane au decis sa nu permita participarea delegatiei…

- Autoritatile romane nu permit participarea delegatiilor Rusiei si Belarusului la sesiunea anuala a Adunarii Parlamentare a OSCE, care se va desfasura in Romania, intre 29 iunie si 3 iulie, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ”Decizia partii romane se bazeaza pe pozitia cunoscuta si consecventa…

- Autoritațile de la Berlin au anunțat vineri ca Ucraina poate folosi armele germane pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei. Decizia a fost luata dupa ce mai mulți aliați NATO, inclusiv SUA, au aratat ca sunt dispuși sa relaxeze regulile privind armele, scrie Mediafax.

- Autoritațile numite de Rusia au recunoscut mii de apartamente și case din teritoriile Ucrainei ocupate de ruși drept „proprietați fara proprietar” și urmeaza sa le confiște in favoarea statului, potrivit unui studiu al Novaia Gazeta Evropi, citat de Meduza.Rusia naționalizeaza locuințele „abandonate”…

- Secretarul american al apararii Lloyd Austin a incurajat marti statele care detin sisteme antiaeriene Patriot sa doneze din ele Ucrainei, care asteapta mai multe arme pentru apararea antiaeriana in fata Rusiei, transmite AFP.