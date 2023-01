Operațiuni militare au loc in apropierea centralei nucleare Zaporojie, din Ucraina, ocupata de forțele ruse. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), a raportat explozii puternice in zona. AIEA a reinnoit apelurile pentru o zona de securitate in jurul centralei atomice. Potrivit șefului AIEA, Rafael Grossi, experții au inregistrat explozii puternice in afara […] The post Explozii puternice langa centrala nucleara de la Zaporojie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .