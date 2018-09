Explozii puternice la vulcanul Etna

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de vigilenta in jurul vulcanului Etna a fost ridicat de la ''verde'' la ''galben'', a anuntat miercuri Protectia civila italiana, in conditiile in care colosul a inregistrat in cursul diminetii explozii puternice, relateaza AFP. Ridicarea nivelului de vigilenta…

- Explozii violente au zguduit in cursul noptii de sambata un aeroport militar al regimului sirian din apropiere de capitala Damasc, un ONG referindu-se la "un posibil tir de racheta israelian", insa presa guvernamentala a anuntat un incident tehnic la un depozit de munitii, relateaza AFP. …

- Cercetarea romaneasca risca sa se reintoarca in timp, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, avertizeaza ca cercetarea din Romania risca sa regreseze la nivelul anilor ’90 din cauza intentiei Guvernului de a adopta Ordonanta privind…

- Este doliu in sportul romanesc. Gheorghe Popa, o legenda a fotbalului banatean, a murit la varsta de 83 de ani. Vestea trista a fost facuta publica de jurnalistul Octavian Stancioiu, care a scris un mesaj emoționant pe o rețea de socializare. Rudele fostului sportiv se pregatesc de inmormantare și vor…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 4,08% in primul semestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 4.486, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele…

- Noua lege privind organizarea judiciara aduce schimbari majore in configuratia salii de judecata. In noua lege 304/2004 la articolul 7 a fost introdus un nou alineat. Astfel, potrivit alineatului 3 „Configuratia salii de judecata trebuie sa reflecte principiul egalitatii de arme in ceea ce priveste…

- Autoritațile romane au capturat aproape 39 de milioane de țigari de contrabanda in prima jumatate a anului 2018. In bani asta inseamna 20 de milioane de lei, bani care ar fi alimentat in continuare rețelele de contrabanda, arata datele stopcontrabanda.ro. Nivelul contrabandei din Romania este ridicat…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca seful Fiscului, Ionut Misa, trebuie sa lucreze ”foarte, dar foarte mult” pentru a se ridica la nivelul sau de exigenta si nu accepta nicio deviere de la planul de incasari stabilit chiar de Misa anul trecut, cand acesta era ministrul...