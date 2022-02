Explozii puternice la Kiev si Harkov, la scurt timp dupa prima runda de negocieri de pace (VIDEO) Cel putin doua explozii puternice au avut loc luni, 28 februarie, la Kiev, la scurt timp dupa prima runda de negocieri de pace intre Rusia si Ucraina, conform unor relatari din media ucrainene, preluate de DPA.Intr un video transmis de agentia de presa ucraineana UNIAN se vede o uriasa minge de foc pe cerul inserat al Kievului.Cel putin trei explozii au fost auzite si la Harkov, oras din estul Ucrainei, a relatat de asemenea UNIAN.Sirene de atentionare pentru raiduri aeriene au fost auzite totod ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

