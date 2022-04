Explozii puternice în portul ucrainean Odesa. Atac cu rachete de croazieră Kalibr asupra unor depozite de combustibil și arme (Video) Explozii puternice in portul Odesa din sudul Ucrainei au fost raportate duminica dimineața, conform BBC. Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut și fumul exploziilor. Ar fi fost lovite depozite de combustibil și de armament cu rachete de croaziera Kalibr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei explozii puternice s-au auzit sambata in apropiere de Liov (Lviv), cel mai mare și cel mai important oraș din vestul Ucrainei, a anunțat un oficial din cadrul municipalitații, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comandamentul aviatiei militare a Ucrainei a anunțat vineri seara ca armata rusa a provocat „daune importante” centrului de comanda al forțelor aeriene ucrainene printr-un atac cu rachete, potrivit agenției de știri Nexta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia anunța ca a lovit cu rachete de croaziera o unitate militara din regiunea Rivne a Ucrainei. Este vorba despre o zona din nord-vestul țarii care pana in prezent nu a fost vizata de atacurile armatei ruse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin trei rachete de croaziera rusesti au fost interceptate de apararea antiaeriana la Vinita, in centrul Ucrainei, vineri dimineata, anunta vineri seara seful administratiei civile si de razboi, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia a efectuat duminica atacul sau impotriva bazei militare ucrainene din regiunea Lviv utilizand rachete de croaziera ce au fost lansate din spatiul aerian rusesc de bombardiere cu raza lunga de actiune, a declarat luni un inalt oficial american din domeniul apararii, citat de Reuters. Fii…

- Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara in regiunea Lvov, in vestul Ucrainei, situata in apropiere de frontiera cu Polonia si care pana acum a fost relativ ferita de conflict, au anuntat autoritatile locale, preluate de AFP si Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Regatul Unit analizeaza posibilitatea de a dona Ucrainei sisteme antiaeriene fabricate de compania Thales, pentru a ajuta Kievul sa-si apere spatiul aerian de invazia rusa, a declarat ministrul britanic al apararii Ben Wallace, adaugand ca aceasta tehnologie corespunde definitiei de arme defensive,…

- Mai multe explozii au fost semnalate, in cursul noptii, in capitala Ucrainei, Kiev, si in oraselul Izium, situat in estul tarii, anunta autoritatile ucrainene, conform agentiei Ukrinform. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…