Explozii puternice au avut loc, sambata, in Donețk, oras est-ucrainean aflat sub ocupatie rusa. Potrivit cananelor locale de Telegram, exploziile au fost urmate de un incendiu de amploare, potrivit RBC.

Ucrainenii din zonele anexate de Rusia au la dispoziție o luna pentru a-și schimba cetațenia, a declarat adjunctul ministrului de Externe, Evgheni Ivanov.

Treisprezece persoane au fost ucise si altele ranite intr-o serie de explozii in orasul Donetsk, condus de separatisti, in estul Ucrainei, potrivit primarului acestui oras sustinut de Rusia, relateaza BBC preluat de news.ro

Mai multe explozii au avut loc la Mikolaiv (Nikolaev), in noaptea de miercuri spre joi, in timpul unei alerte de raid aerian. Deocamdata, nu exista informatii suplimentare, iar autoritatile nu au comentat situatia.

Garda Nationala a Ucrainei a confirmat eliberarea orasului Sviatohirsk din regiunea Donetk, relateaza Ukrinform.

Sediul mișcarii publice "Suntem alaturi de Rusia" a fost aruncat in aer miercuri in orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, informațiile despre raniți și victime fiind in curs de clarificare in acest moment, a declarat președintele mișcarii, Vladimir Rogov, potrivit agenției ruse Tass.

Oficiali ucraineni au raportat explozii in apropiere de Kiev, joi dimineata, relateaza The Guardian.

Autoritațile din regiunea Zaporojie ar dori sa organizeze un referendum privind aderarea la Rusia pe 11 septembrie, a spus Evhen Balitsky, Șeful administrației militaro-civile din regiunea Zaporojie