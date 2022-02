Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar american fara pilot,de tip RQ-4 Global Hawk, a fost detectat in spatiul aerian al Ucrainei zburand in cerc ore in sir, relateaza Reuters. In ultima luna, doua dintre avioanele de spionaj americane au realizat misiuni regulate din Marea Mediterana pana in Ucraina, potrivit Flightradar24,…

SUA au ridicat tonul, marti, ca raspuns la ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de a desfasura trupe ruse in doua zone separatiste din estul Ucrainei, calificand pentru prima data manevra drept ''debutul invaziei'' si promitand o amplificare a ripostei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Decizia lui Vladimir Putin de a recunoaște independența celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei este extrem de periculoasa pentru Republica Moldova.

- Rusia nu inchide usa ”diplomatiei” in solutionarea crizei din Ucraina, insa va impedica o ”baie de sange” in teritoriile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, carora Vladimir Putin tocmai le-a recunoscut independenta, a anuntat la ONU ambasadorul rus Vasili Nebenzia, relateaza AFP.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit in discursul sau din 21 februarie 2022, prin care a recunoscut independența Donețkului și Luganskului, despre formarea Ucrainei. El le reamintește romanilor, polonezilor și ungurilor ca Iosif Stalin, fostul lider sovietic, le-a luat bucați din țarile…

Presedintele rus Vladimir Putin va recunoaste independenta teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, a anuntat luni seara Kremlinul, informeaza AFP si TASS. "Un decret in acest sens va fi semnat in scurt timp", a anuntat Presedintia rusa.

Presedintele francez, Emmanuel Macron, va vorbi duminica la telefon cu omologul sau rus, Vladimir Putin, si sambata cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a incerca "sa evite ce este mai rau" in Ucraina, a anuntat vineri seara Palatul Elysee, citat de AFP.

Statele Unite au acuzat miercuri Rusia ca este pe cale sa creeze pretexte pentru a putea ataca Ucraina, denuntand in special acuzatiile recente de genocid in teritoriile separatiste ucrainene pro-ruse exprimate recent de presedintele Vladimir Putin, transmite joi AFP.