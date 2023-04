Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a vizitat cartierele generale militare din regiunile ucrainene Kherson și Luhansk, care sunt parțial deținute de Rusia, a anunțat marți (18 aprilie) Kremlinul. Putin a participat la o reuniune a comandamentului militar din regiunea Kherson pentru a asculta rapoartele…

- Kievul l-a acuzat marți, 18 aprilie, pe președintele Rusiei Vladimir Putin ca a vizitat scenele „crimelor” rusești, dupa ce dictatorul rus a s-a deplasat in regiunile ucrainene ocupate Herson și Lugansk, potrivit AFP. „Degradarea lui Putin este impresionanta”, a scris pe pagina sa de Twitter , Mihailo…

- Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei afirma, in rezumatul de seara, ca trupele rusesti au parasit localitatea Nova Kahovka, transmite BBC. Vladimir Saldo, guvernatorul instalat de rusi in regiunea Herson, a negat informatia: „Toti militarii rusi din Nova Kahovka, precum si din alte localitati…

- Dupa ce miercuri, 22 martie, presedintele Ucrainei a fost in Donetk, in apropiere de Bahmut , unde au loc cele mai aprige lupte, apoi la Harkov , Volodimir Zelenski a vizitat joi, 23 martie, regiunea Herson, aflata pe linia frontului din sudul tarii, la cateva luni dupa ce o parte din ea a fost eliberata…

- Sambata s-au auzit mai multe explozii la Sevastopol, oraș ocupat de ruși de 9 ani. Mihail Razvozhayev, guvernatorul instalat de rusi in Sevastopol, a scris pe Telegram ca se desfasoara antrenamente militare intr-unul dintre poligoanele orasului. Nu au fost oferite alte detalii. Anterior, pe 16 martie,…

- „Aceasta este o decizie istorica pentru Ucraina și pentru intregul sistem internațional de justitie. Liderii lumii se vor gandi de trei ori inainte de a-i strange mana sau de a se așeza la masa negocierilor cu el (cu Vladimir Putin, n.r.). Acesta este doar inceputul unui drum lung catre restabilirea…

- Mai mult de zece explozii au izbucnit miercuri, 22 februarie, in orasul-port ucrainean Mariupol, cucerit de rusi, locul uneia dintre cele mai cunoscute si sangeroase batalii ale razboiului. Ucraina a gasit o modalitate de a lovi adanc in spatele liniilor inamice. O serie de explozii misterioase au avut…

- Canalele locale de Telegram din Herson si Oceakiv (regiunea Mikolaiv) raporteaza explozii, luni dimineata, in timpul unor alerte de raid aerian declansate in regiunile din sudul Ucrainei. Exploziile din ambele orașe s-au auzit aproape in același timp, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai…