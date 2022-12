Stiri pe aceeasi tema

Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, i-a spus joi, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus ca administratia de la Ankara va continua sa raspunda la atacurile din nordul Siriei, dupa ce Rusia a cerut Turciei sa se abțina de la o ofensiva pe scara larga in Siria, informeaza Rador.

Productia de petrol din Rusia va scadea cu 1,4 milioane de barili pe zi (bpd) anul viitor, dupa intrarea in vigoare a interdictiei Uniunii Europene privind exporturile maritime de titei rusesc, a anuntat marti Agentia Internationala pentru Energie, transmite Reuters.

Volodimir Zelenski a salutat miercuri seara importanta reluarii exporturilor de cereale ale Ucrainei pe Marea Neagra pentru intreaga lume, dupa ce Moscova a fost de acord sa revina la acordul international incheiat cu Kievul, transmite AFP, citat de Agerpres.

UE este de acord cu noi sancțiuni impotriva Iranului din cauza livrarilor de drone catre Rusia, a anunțat președinția ceha a uniunii, potrivit Reuters. Rusia și Iran resping acuzațiile privind dronele.

Amazon.com risca amenzi de pana la 12 milioane de ruble (204.000 de dolari) in Rusia, pentru ca nu sterge continutul pe care Moscova il considera ilegal, au relatat marti agentiile de presa, in ceea ce ar fi prima penalizare de acest fel pentru gigantul tehnologic din SUA, transmite Reuters.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Ucraina este pregatita pentru discuții cu Moscova, dar nu cu Vladimir Putin, ci cu un alt președinte rus.

Franța nu este in stare de razboi cu Rusia, in ciuda sprijinului pe care il acorda Ucrainei, și va continua sa mențina un dialog cu Moscova, a declarat, joi, președintele francez, Emmanuel Macron, intr-un interviu pentru postul de televiziune BFMTV, pe care l-a acordat in avion, la intoarcerea de…

Treisprezece persoane au fost ucise si altele ranite intr-o serie de explozii in orasul Donetsk, condus de separatisti, in estul Ucrainei, potrivit primarului acestui oras sustinut de Rusia, relateaza BBC preluat de news.ro