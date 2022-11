Explozii pe timpul nopții în Mykolaiv In noaptea de 11 noiembrie, in Mykolaiv au rasunat explozii in timpul unui raid aerian. Acest lucru este raportat de RBC-Ucraina. Locuitorii sunt rugați sa ramana in adaposturi pana la ridicarea alarmei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

