- Presedintele american Joe Biden a promis vineri ca va trimite dispozitive submarine la locul exploziilor produse la gazoductele Nord Stream 1 si 2, in Marea Baltica, „pentru a stabili cu exactitate ceea ce s-a intamplat”. Atat el, cat și secretarul de stat Antony Blinken au respins acuzațiile lui Putin…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la profit News TV, despre scandalul achizitiei de masini BMW de catre IGPR, ca nu il va afecta pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca nu are nicio legatura iar faptul ca numele sau este legat de acest scandal este o fortare.…

- Autoritatile germane considera ca scurgerile de gaze detectate luni din gazoductele Nord Stream 1 si 2 ar putea sa faca inutilizabile pentru totdeauna aceste conducte - ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica - daca nu se intervine rapid pentru repararea lor.

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Președintele american Joe Biden a aprobat pachetul suplimentar de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 675 de milioane de dolari, a anunțat joi, 8 septembrie, secretarul Apararii, Lloyd Austin, aflat la o intalnire cu ministrii Apararii si alți oficiali militari aliați, la baza Ramstein din…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a recunoscut luni ca Franta are nevoie de ''solidaritatea europeana pentru electricitate'', intrucat mai mult de jumatate din reactoarele sale nucleare sunt oprite din motive tehnice, si i-a propus cancelarului german Olaf Scholz un troc, si anume ca Germania…

- Presedintele american Joe Biden a fost testat miercuri din nou pozitiv la COVID-19, a transmis prin intermediul Casei Albe medicul sau, Kevin O'Connor, relateaza Reuters, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a vorbit, astazi, in exclusvitate la Antena 3, despre cum se desfasoara analiza pentru pensiile speciale. "Sunt o serie de simulari care au loc, sunt o serie de date care se strang. Lucram impreuna cu toate instituțiile