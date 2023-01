Explozii multiple în apropierea centralei nucleare din Zaporijjea Experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), prezenți la centrala nucleara de la Zaporijjea, raporteaza ca in apropierea unitații au loc explozii puternice, indicand operațiuni militare constante. „In ultimele zile și saptamani, echipa de securitate nucleara și fizica a AIEA de la uzina raporteaza astfel de evenimente aproape zilnic la sediul sau din Viena. Unele explozii au loc la o anumita distanța de cea mai mare centrala nucleara din Europa, in timp ce altele par sa fie mult mai aproape de instalația in sine. Ieri, in jurul orei locale 10 dimineața, s-au auzit 8 explozii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), organism de supraveghere nucleara al ONU, a informat joi despre producerea de noi explozii puternice in apropierea centralei nucleare Zaporojie (in sudul Ucrainei), ocupata de aproape un an de Rusia, reinnoindu-si apelurile la

- Operațiuni militare au loc in apropierea centralei nucleare Zaporojie, din Ucraina, ocupata de forțele ruse. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), a raportat explozii puternice in zona. AIEA a reinnoit apelurile pentru o zona de securitate in jurul centralei atomice.…

- Explozii au fost auzite in apropierea centralei nucleare din Zaporojie in timpul atacurilor de joi, anunța agenția nucleara a ONU. Președintele ucrainean cere noi sancțiuni impotriva Rusiei, iar aliaților sa furnizeze Ucrainei mai multe arme. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie…

- Cancelarul Nehammer a luat, din nou, o decizie controversata, impotriva UE și care ii avantajeaza pre ruși. Austria nu este de acord ca energia nucleara sa fie considerata verde. Oficialii de la Viena au atacat in justiție votul din Parlamentul European prin care s-a decis ca energia nucleara poate…

- Rusia instaleaza un scut la centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, pentru protejarea deseurilor nucleare de bombardamente si drone, a declarat sambata un oficial instalat de Rusia, transmite Reuters.Imagini publicate de Vladimir Rogov, un oficial numit de rusi din provincia Zaporojia din Ucraina,…

- Marți, ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca Ucraina continua sa bombardeze centrala nucleara Zaporojie, creand in mod deliberat amenințarea unei posibile catastrofe nucleare, noteaza Reuters . Șoigu a declarat ca forțele rusești iau „toate masurile” pentru a asigura siguranța centralei,…

- Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, aflata sub controlul Rusiei, a fost zguduita de bombardamente duminica, atragand condamnari din partea organismului ONU de supraveghere nucleara, care a avertizat ca astfel de atacuri risca sa produca o catastrofa nucleara majora, relateaza Reuters. Peste o duzina…

- Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, aflata sub controlul Rusiei, a fost zguduita de bombardamente duminica, atragand condamnari din partea organismului ONU de supraveghere nucleara, care a avertizat ca astfel de atacuri risca sa produca o catastrofa nucleara majora, relateaza Reuters.Peste o duzina…