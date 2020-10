Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Minsk au anunțat inchiderea frontierelor cu Lituania și Polonia, pe fondul manifestațiilor ce au loc fara intrerupere impotriva lui Aleksandr Lukașenko, ales președinte in mod fraudulos la scrutinul prezidențial din 9 august. Surse ale opoziției spun ca decizia lui Lukașenko de a…

- Presedintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, a sfidat duminica guvernul italian si a publicat o decizie de inchidere pe teritoriul sau a tuturor centrelor de primire a migrantilor, pe care le considera a fi propice raspandirii coronavirusului, relateaza AFP si DPA. Surse din Ministerul de Interne…

- Comunitatea de informații este în efervescența din cauza informațiilor potrivit carora serviciile secrete ucrainene au pacalit 32 de mercenari ruși acuzați de crime de razboi, membri ai grupului Wagner arestați în Belarus, sa își recunoasca faptele, fiind aproape de a-i aduce la Kiev…

- Politicianul rus de opoziție Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Omsk, Siberia. I s-a facut brusc rau in timpul zborului de intoarcere spre Moscova. Politicianul rus a baut o ceașca de ceai intr-o cafenea, pe aeroportul din Tomsk, inainte sa se imbarce.

- Surse intermediare pentru distribuirea de informații false, utilizarea presei finanțata de stat și dezinformarea cibernetica sunt trei din principalele capete de acuzare pe care Statele Unite le aduc Rusiei intr-un raport al Departamentului de Stat in care Moscova este acuzata de crearea unui „ecosistem”…

- Pragul de 16 milioane de contaminați cu coronavirus este cu mult depașit. La fel al celor 650.000 de decedați, din cauza virusului ucigaș. Surse competente medicale spun ca un alt prag ar mai putea fi foarte curand depașit: riscul reimbolnavirii celor 10 milioane de persoane considerate vindecate. Se…

- Ministrul spaniol al Turismului, Reyes Maroto, a declarat miercuri ca o revenire a cazurilor de coronavirus in Catalonia revine sub control si ca spera ca nu va fi nevoie de inchiderea granitei cu Franta, transmite Reuters. In timp ce pandemia provoaca haos in industria turismului din Spania,…

- In lipsa unui acord, dupa trei zile de aprinse dezbateri, summitul european de la Bruxelles dedicat bugetului pe termen lung al UE și planului de relansare europeana și-a reluat lucrarile luni dupa-amiaza. Surse informate citate de corespondenții permanenți la Bruxelles ai ziarului “Les Echos” spun…