Explozii la Tiraspol în clădirea așa-zisului minister al securității din Transnistria O serie de explozii au fost raportate la Ministerul Securitatii de Stat din Tiraspol, capitala regiunii separatiste moldovenesti Transnistria, a anuntat postul de televiziune TSV. Postul a aratat ferestrele si usile cladirii aruncate in aer. La fata locului au fost prezentate echipaje de pompieri, scrie Reuters . Postul a aratat ferestrele si usile cladirii aruncate in aer. La fata locului au fost prezentate echipaje de pompieri, scrie Reuters . Oficiali de la ministerul de interne al regiunii separatiste au declarat ca asupra cladirii s-a tras de catre atacatori necunoscuti cu lansatoare de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

