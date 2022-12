Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, dupa ce Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete asupra Ucrainei, inclusiv asupra Kievului, transmite The Guardian. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a scris pe Telehram ca alte șapte persoane au fost ranite in doua explozii in cartie.

- Razboi in Ucraina, ziua 275. Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, joi, in urma bombardamentelor efectuate de armata rusa asupra orasului Herson, situat in sud-estul Ucrainei, anunta autoritatile ucrainene.

- Cel putin o persoana a murit si 14 au fost ranite miercuri dimineata in doua atacuri cu bomba produse in doua statii de autobuz din Ierusalim, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.

- Mai multe explozii au fost auzite luni dimineața in capitala ucraineana Kiev, potrivit unor martori oculari citați de agenția Reuters, in timp ce autoritațile regionale din nordul, estul și centrul Ucrainei au raportat atacuri cu rachete.

- Rusia a atacat ținte din Kiev cu drone și in noaptea care tocmai s-a incheiat. Explozii puternice s-au auzit in sudul țarii, dar și in localitați din regiunea ucraineana Sumi, din nord-est. Kievul a reacționat vehement dupa atacul cu drone kamikaze lansat de ruși. Numai in Kiev au murit cel puțin 4…

- Cel puțin trei explozii s-au auzit luni dimineața in Kiev, in timp ce in oraș se aud alarmele de raid aerian. Oficiali ucraineni au transmis ca rușii au atacat capitala Ucrainei cu drone kamikaze, scrie digi24.ro.Una dintre explozii s-a auzit aproape de centrul capitalei Ucrainei.

- Mai multe explozii au fost auzite luni dimineața in capitala Ucrainei. In oraș au rasunat alarmele de raid aerian. Cel puțin trei explozii au fost auzite in Kiev, transmite BBC. Atacurile au fost de la așa-numitele drone kamikaze, a anunțat Andriy Yermak, șeful biroului președintelui Zelenski. Cladiri…

- In cladirea unde s-a instalat sediul administrației ruse din Donețk s-au auzit explozii și este semnalat, duminica dimineața, un incendiu. Incidentul este relatat, la data de 16 octombrie 2022, de presa din Ucraina. Donețk este o regiune din estul Ucrainei, pe care Rusia a ocupat-o ilegal, la inceputul…