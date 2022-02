Stiri pe aceeasi tema

- Explozii puternice au fost auzite joi in orasul portuar Mariupol, in estul Ucrainei, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin a anuntat o operatiune militara impotriva Ucrainei, potrivit unor jurnalisti de la AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Rusia are pregatita aproximativ 70% din puterea de lupta despre care se crede ca ar avea nevoie pentru o invazie la scara larga a Ucrainei și trimite mai multe grupe tactice de batalion la granița cu vecina sa, au declarat sâmbata doi oficiali americani, relateaza Reuters.În ultimele…

- Rusia a negat vineri ca ar fi implicata in pregatirea unei lovituri de stat in Ucraina in data de 1 sau 2 decembrie, asa cum anuntase anterior presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o conferinta de presa la Kiev, relateaza EFE si Interfax. "Rusia nu are niciun fel de planuri de a se…