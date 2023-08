Prima explozie de la stația GPL din Crevedia ar fi fost provocata de neatenția unui angajat al firmei care funcționa ilegal, in timp ce efectua o operațiune neautorizata de incarcare a cisternelor de gaz. Surse judiciare susțin ca unul dintre furtunurile folosite la incarcarea cisternelor ar fi cedat și l-a prins pe angajatul stației de […] The post Explozii la Crevedia. Raportul de control al ISU. Ce a provocat dezastrul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .