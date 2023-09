Explozii la Crevedia - Primul pompier recuperat dintre cei transferati in strainatate revine in tara - Rafila: Isi doreste sa revina la munca / Foto

Stiri pe aceeasi tema

- Doi pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in spitale din Romania si alti cinci care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic, potrivit Ministerului Sanatații.

- Starea de sanatate a unuia dintre pompierii noștri, victima la Crevedia, un tanar de 22 de ani, evolueaza bine, a fost detubat și urmeaza sa iasa de la secția ATI, a transmis premierul Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu: “M-am bucurat sa vad ca starea de sanatate a unuia dintre pompierii noștri, un tanar…

- Trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia care se afla internati in unitati medicale din Romania si alti sase care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic. Conform unui comunicat din partea Ministerul Sanatatii, trei pacienti raniti in urma exploziilor de…

- Consilierul onorific al premierului Marcel Ciolacu, fostul premier Victor Ponta, face declarații halucinante despre tragedia de la Crevedia și transferul raniților in spitale din strainatate. Acesta spune ca „pacienții in stare rea sunt lasați in Romania, sa moara aici”, pentru ca spitalele afara țarii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca alti opt pacienti care au fost raniti in exploziile produse la statia GPL din Crevedia vor fi transferati la spitale din strainatate, respectiv la unitati medicale din Austria, Germania si Norvegia. „Urmeaza ca in cursul zilei si la noapte sa fie transferati…

- In cei 8 ani de la Colectiv, autoritațile din Romania nu au reușit sa construiasca nici macar un centru pentru marii arși. Astfel victimele cu arsuri critice sunt de multe ori tratate in condiții nepotrivite, riscand infecții.Alexandra Furnea, supraviețuitoare a tragediei de la Colectiv face apel la…

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…